Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) Fiji’de meydana gelen depremin büyüklüğünü 6.2 olarak açıkladı. USGS, depremin Fiji’nin 56 kilometre güneybatısında 579 kilometre derinlikte meydana geldiğini aktardı. 
 