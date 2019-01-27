Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) Fiji’de meydana gelen depremin büyüklüğünü 6.2 olarak açıkladı. USGS, depremin Fiji’nin 56 kilometre güneybatısında 579 kilometre derinlikte meydana geldiğini aktardı.
Fiji’de 6.2 büyüklüğünde deprem
27.01.2019 - 00:47 | Son Güncelleme: 27.01.2019 - 00:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fiji’de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) Fiji’de meydana gelen depremin büyüklüğünü 6.2 olarak açıkladı. USGS, depremin Fiji’nin 56 kilometre güneybatısında 579 kilometre derinlikte meydana geldiğini aktardı.
Etiketler : Fiji,deprem,
600548 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/600548.aspx
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