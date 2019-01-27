Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’nın başkenti Moskova, etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Moskova’yı teslim alan kar yağışının cadde ve otoyolların kapanmasına neden olduğu ve şehrin farklı noktalarında çok sayıda kaza yaşandığı öğrenildi. Can kaybının yaşanmadığı trafik kazalarında yaralananların hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Otoyollarda trafik akışının sağlanması için 12 binden fazla kar temizleme aracının görevlendirildiği bildirildi. Bir gündür devam eden kar yağışının, Moskova’da son 70 yılda görülen en yoğun kar yağışı olduğu belirtiliyor.



UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Moskova’da yoğun kar fırtınası nedeniyle uçuşlarda gecikmeler yaşanırken, bazı uçuşlar ise iptal edildi. Şehrin Domodedovo, Vnukovo ve Şeremetyevo havalimanlarında en az 50 uçuş iptal edildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Moskovalılara dışarı çıkmama uyarısında bulundu.