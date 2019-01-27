Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Nugroho, şiddetli yağışların etkili olduğu Güney Sulawesi eyaletinde meydana gelen heyelan ve su taşkınlarında ölenlerin sayısının 86’ya yükseldiğini açıkladı. Şiddetli yağışlar nedeniyle baraj taşması sonucu bir köy sular altında kalmış binlerce kişi evsiz kalmıştı. Toprak kayması ve sel nedeniyle bölgedeki ana yolun kapanmasıyla yardımlar helikopterlerle ulaştırılmaya devam ediyor. Öte yandan, Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla yaptığı açıklamada, yaşamını yitirenlerin ailelerine kişi başı 15 milyon rupi (bin 66 dolar) tazminat ödeneceğini kaydetti.