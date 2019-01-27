Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Peru'nun güneyinde bulunan Abancay kasabasında Alhamra Oteli'nde bir düğün sırasında toprak kayması meydana geldi. Kutlama yapıldığı sırada toprağın kaymasıyla otel duvarı, davetlilerin üzerine yıkıldı. Gece yarısında meydana gelen olayda, çok sayıda kişi duvarın altında kaldı. Olay anında 13 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen polis, iki kişinin de hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaralanan 34 kişinin tedavisi sürerken, 5 kişinin de durumunun kritik olduğu bildirildi. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.