ABD'nin çekilme sürecine  destek gerekçesiyle gönderdiği ek 600 civarı asker, Suriye'ye ulaştı. Suriye'deki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, 600 civarı ABD  askeri, dün Fırat Nehri'nin doğusundaki Harab Işk ve Sırrin hava üslerine ulaştı.

Askerlerin gruplar halinde üslere dağılacağı, tahliyenin başlaması  durumunda Harab Işk ve Sırrin'in ana tahliye merkezleri olarak kullanılacağı  öğrenildi.Haseke ilinin kuzeydoğusundaki Rümeylan ve kuzeyindeki Tel Beyder'deki  üsler ise ağır malzemelerin hava yolu tahliyesi için kullanılacak. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçen perşembe Suriye'de çekilme  sürecine destek olmak üzere ülkeye ek asker gönderildiğini bildirmişti. Konuyla  ilgili AA muhabirine açıklama yapan ve ismini açıklamayan bir savunma yetkilisi,  operasyonların güvenliği gerekçesiyle gönderilen ek asker sayısını ve askerlerin  konumlarına ilişkin detay vermekten kaçınmıştı.

ABD Başkanı Trump, 19 ve 20 Aralık 2018’deki mesajlarında, Suriye'de  bulunmalarının tek gerekçesi olan DEAŞ’la mücadeleyi tamamladıklarını ilan  etmişti. Amerikan güçlerinin eve dönme zamanının geldiğini vurgulayan Trump,  sonraki günlerde ABD güvenlik bürokrasisinin telkinleri sonucu “yavaş ve güvenli  çekilme" mesajı vermişti. Trump, güvenli bölge fikrini ortaya atarken ABD’li  yetkililer Türkiye’den terör örgütü YPG/PKK’ya yönelik operasyon yapmayacağı  yönünde güvence istemişti. Türkiye, teröristlerin korunması talebine karşı  çıkmış, güvenli bölge fikrini ise desteklemişti.ABD'nin Suriye'de müttefiki YPG/PKK işgalindeki alanda 18 üssü ve 2  bin civarı personeli bulunuyor.