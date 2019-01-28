Küba’da meydana gelen kasırga ardında 3 ölü ve 172 yaralı bıraktı. Yetkililer hayatını kaybedenlerin hepsinin başkent Havana’dan olduğunu duyurdu. Şehrin pek çok bölgesinde ağır hasar meydana geldi. Yerel basın, kasırganın 5 dereceden daha güçlü olduğunu aktardı. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, yaptığı ilk açıklamada hasarın ağır olduğunu söyleyerek, "Can kayıplarından dolayı üzgünüz. Hâlihazırda yenileme çalışmaları üzerinde duruyoruz. 172 yaralı da tedavi altında” diye konuştu.
Küba’yı kasırga vurdu: 3 ölü, 172 yaralı
28.01.2019 - 18:38 | Son Güncelleme: 28.01.2019 - 18:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Küba’da meydana gelen kasırgada 3 kişi hayatını kaybetti, 172 kişi yaralandı.
Etiketler : Küba’,
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