Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küba’da meydana gelen kasırga ardında 3 ölü ve 172 yaralı bıraktı. Yetkililer hayatını kaybedenlerin hepsinin başkent Havana’dan olduğunu duyurdu. Şehrin pek çok bölgesinde ağır hasar meydana geldi. Yerel basın, kasırganın 5 dereceden daha güçlü olduğunu aktardı. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, yaptığı ilk açıklamada hasarın ağır olduğunu söyleyerek, "Can kayıplarından dolayı üzgünüz. Hâlihazırda yenileme çalışmaları üzerinde duruyoruz. 172 yaralı da tedavi altında” diye konuştu.