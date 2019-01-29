Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilya’nın güneybatısında Minas Gerais eyaletine bağlı Brumadinho kentindeki atık barajının çökmesiyle ilgili Vale şirketi açıklamada bulundu. Son belirlemelere göre 65 kişinin hayatını kaybettiği faciadan sorumlu olan şirket halktan özür diledi ve hayatlarını kaybedenlerin ailelerine para yardımda bulunmayı teklif etti. Şirketin Finans Müdürü Luciano Siani tarafından yapılan açıklamada şirketin elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştığı, hayatını kaybedenlerin ailelerine kefaret ödemeye hazır oldukları, yerel hükümete ekstra vergi ödemek istediklerini ve bölgedeki güvenliğin sağlanması için gerekli olan çalışmaların kendileri tarafından yapılmasını istedikleri belirtildi.

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletine bağlı Brumadinho kentinde, atık demir cevheri madeninde bulunan tortuyu tutmak için kullanılan bir baraj Cuma günü çökmüştü. Yaşanan olay sonucu ülkenin güneydoğu eyaleti Minas Gerais'in başkenti Belo Horizonte’nin 60 kilometre uzağındaki Brumadinho kasabası çamura gömülmüştü