Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Adalet Bakanlığının Çinli teknoloji şirketi Huawei’ye yönelttiği suçlamalara Pekin yönetiminden sert tepki geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı, Washington’a Çinli şirketler üzerinde uyguladığı mantıksız baskıyı kaldırması için çağrıda bulundu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang yaptığı açıklamada, ABD Adalet Bakanlığının Huawei ve şirketin Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou ile ilgili suçlamaları nedeniyle büyük endişe duyduklarını belirtti. Shuang, Çin hükümetinin Çinli şirketlerden faaliyet gösterdikleri ülkelerin yasalarına uygun şekilde hareket etmelerini istediğine işaret ederek, "Diğer ülkelerin Çinli şirketlerin olağan faaliyetlerini sürdürebilmeleri için adil, eşit ve ayrımcı olmayan bir ortam sağlamaları gerekiyor" dedi.

ABD’nin Çin şirketlerine yönelik operasyonlarının arkasında ‘güçlü siyasi manipülasyonlar’ bulunduğunu savunan sözcü, "ABD tarafını Huawei dahil olmak üzere Çinli şirketler üzerinde mantıksızca baskı kurmaya son vermeye, Çinli şirketlere tarafsızca ve adilce muamelede bulunmaya çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

Çinli sözcü, ABD Adalet Bakanlığının açıklamasında yer alan, Kanada'da tutuklanan Huawei Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou’nun ABD'ye teslim edilmesi için resmi başvuruda bulunulması konusuna da açıklık getirdi. Shuang, "ABD ile Kanada arasındaki suçluların iadesi anlaşmasının suistimal edilmesi ve Çin vatandaşlarına zorlayıcı tedbirlerin mantıksızca dayatılması, Çin vatandaşlarının meşru hak ve çıkarlarının ihlalidir" dedi.

Sözcü Geng Shuang, Washington’u Meng Wanzhou hakkındaki tutuklama kararını derhal kaldırmaya çağırdı.

Çinli teknoloji devi Huawei’nin Mali İşler Direktörü (CFO) Meng Wanzhou, 1 Aralık’ta ABD’nin talebi üzerine Vancouver’de Kanada polisi tarafından gözaltına alınmıştı. Görülen duruşmada Meng’in kefaletle şartlı olarak serbest bırakılmasına karar verilmişti.

ABD Adalet Bakanlığının açıklamasında ise, Huawei'ye kara para aklamak ve para transferi dolandırıcılığı gibi yaklaşık 20 ayrı suçlama yöneltilmişti. Şirket, bunun yanı sıra ABD'li T-Mobile'ın cep telefonlarının denenmesinde kullandığı bir robota dair bilgileri çalmakla da suçlanmıştı.