Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısır makamlarının, Refah Sınır Kapısı'nı çift yönlü açmasının ardından kapıdan geçişlere başlandı. Gazze'den sabah saatlerinden itibaren yüzlerce kişi Mısır tarafına geçti. Kapının ne kadar açık kalacağına dair bilgi alınamadı.

KAPININ YENİDEN ÇİFT TARAFLI OLARAK AÇILIP AÇILAMAYACAĞI MERAK EDİLİYORDU

Mısır yönetimi 3 Temmuz 2013'teki askeri darbe sonrası zaman zaman kısa süreliğine açtığı Refah Sınır Kapısı'nı geçen mayıs ayından bu yana açık tutuyordu. Noel nedeniyle 7 Ocak'ta kapalı olan Refah Sınır Kapısı'nın Hamas'ın idareyi devralmasının ardından tekrar "çift taraflı" açılıp açılmayacağı merak konusu olmuştu. Hamas'a bağlı İçişleri Bakanlığı, Filistin yönetiminin görevlilerini çekme kararının ardından 7 Ocak'ta Refah Sınır Kapısı'nın idaresini teslim almıştı. Bakanlık, Mısır yönetiminin sadece Mısır'dan Gazze'ye tek taraflı geçişlere ve ürün nakline izin vereceğini duyurmuştu.

Gazze Şeridi'ne açılan 7 sınır kapısından Mısır'ın denetimi altındaki Refah hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor. İsrail, kontrol ettiği kapılardan 4'ünü yıllardır kapalı tutarken, çeşitli kısıtlamalarla ticari ürünlerin geçişi için Kerm Ebu Salim ve yolcu geçişi için Beyt Hanun Sınır Kapısı'nın çalışmasına izin veriyor.