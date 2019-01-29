Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Kadın ve Aile İşlerinden Sorumlu Yardımcısı İbtikar, başkent Tahran'da yabancı gazetecilere yönelik düzenlediği basın toplantısında çocuk ve kadın haklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hükümetin 13 yaş altı evliliklerin kesin olarak yasaklanması için yasa tasarısı hazırladığını aktaran İbtikar, İran'da çocuk evliliklerinin oranı çok yüksek olmadığını yine de bu konudaki yasaların değişmesinden yana olduklarını söyledi.

İran yasalarına göre evlilik yaşının erkekler için 15, kızlar için de 13 olmasına rağmen mahkeme kararıyla 13 yaşın altındaki kızların da evlenmesinin mümkün olabildiğini hatırlatan İbtikar, "İran hükümeti 13 yaş altı kızların evlendirilmesine karşı. Hükümet 13 yaş altı evliliklerin tamamen yasaklanmasını talep ediyor." dedi.

Küçük yaştaki çocukların evlendirilmesinin daha çok sınır ve kırsal bölgelerde görülen durum olduğunu dile getiren İbtikar, "Bu daha çok etnik grupların yaptığı bir uygulama ve kültürel olarak sorunlarımız var. Bu bölgelerde eğitimden geri kalan kızlarla ilgili de problemler mevcut. Sorunların çözümü için din adamları ve alimleriyle görüştük." bilgisini aktardı.

Mecliste kadınların sadece yüzde 6 olduğuna dikkati çeken İbtikar, "Hükümet, bakanlıklar ve diğer idarelerdeki yöneticilerin yüzde 30'unun kadınlardan oluşması yönünde karar aldı. Hâlihazırda bakan yardımcısı ve diğer makamlardaki kadınların oranı yüzde 16,5 seviyelerine çıktı." ifadelerini kullandı.

İbtikar, 40 yıldır cinsiyet konusunda adaleti sağlamaya çalıştıklarına vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Devrim büyük hedeflerle gerçekleşti, siyasi zeminde sorunlar var, bazı dönemlerde çok iyi reformlar yaptık ancak daha sonra geriledi. Bazıları meselelere güvenlik açısından bakıyor. Bugün birçok konuda daha fazla reform yapabileceğimiz düşüncesindeyiz. Prensip olarak adalet ya da ahlak konusunda birçok hedefe ulaşamadık."