AB Konseyi: (İngiliz parlamentosundaki Brexit oylaması) Tedbir maddesi ayrılık anlaşmasının bir parçasıdır, anlaşma müzakereye açık değildir
Brexit kararıyla ilgili AB'den ilk açıklama
30.01.2019 - 00:13 | Son Güncelleme: 30.01.2019 - 00:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AB Konseyi: (İngiliz parlamentosundaki Brexit oylaması) Tedbir maddesi ayrılık anlaşmasının bir parçasıdır, anlaşma müzakereye açık değildir
Etiketler : Brexit,
601150 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/601150.aspx
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