Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin'de 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan, ABD Adana Konsolosluğu'nda politik işler danışmanlığı ve tercüman olarak görev yapan Hamza Uluçay, 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Uluçay'ın tutuklulukta geçirdiği süre göz önünde bulundurularak, yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle tahliyesine karar verildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, 'silahlı terör örgütüne üye olduğu' iddiasıyla ABD Adana Konsolosluğu'nda politik işler danışmanı ve tercüman olarak görev yapan Hamza Uluçay'ın evine polis ekipleri 23 Şubat 2017 tarihinde operasyon düzenledi. Evinde bulunamayan Uluçay, Konsolosluk çıkışında gözaltına alınıp, mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan Hamza Uluçay, tutuklanarak cezaevine konuldu