Fransa’nın Korsika adasındaki Bastia şehrinde iki kişiyi rehin alan 70 yaşındaki bir kişi, sokakta bulunanların üzerine keskin nişancı tüfeğiyle ateş açtı. Polisin olay yerine gelmesi üzerine 2 kişiyi rehin alan saldırganın, 1 kişiyi öldürüp 5 kişiyi yaraladığı öğrenildi. Polisin binanın etrafını sardığı öğrenilirken, saldırganın yaralı olduğu bildirildi.
Fransa’da keskin nişancı dehşeti: 1 ölü, 6 yaralı
30.01.2019 - 21:50 | Son Güncelleme: 30.01.2019 - 21:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa’nın Korsika adasındaki Bastia şehrinde 2 kişiyi rehin alan bir kişi, sokakta bulunanların üzerine keskin nişancı tüfeğiyle ateş açtı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, saldırgan dahil 6 kişi yaralandı.
Etiketler : Fransa,
601296 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/601296.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER