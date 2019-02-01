Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek  Temsilcisi Federica Mogherini, AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısının  ardından basına açıklamalarda bulundu.

AB öncülüğünde, Venezuela'daki krize ilişkin Uluslararası Temas Grubu  kurulduğunu açıklayan Mogherini, grubun üyeleri arasında Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Portekiz, İsveç, Ekvador, Kosta Rika, Bolivya ve Uruguay bulunduğunu  belirtti.

Mogherini, söz konusu grubun, Venezuela’da yeni başkanlık seçimleri  hedefiyle yola çıktığını ve yeterli siyasi ilerleme sağlanmaması halinde 90 gün  içinde grubun kendisini feshedeceğini ifade etti.

Grubun ilk toplantısının gelecek hafta bir Latin Amerika ülkesinde  bakanlar düzeyinde yapılacağını kaydeden Mogherini, ayrıca, bugün AB dışişleri  bakanlarının Venezuela'ya yeni yaptırımları görüştüğünü belirtti.

Mogherini, AB ülkeleri arasında Venezuela'da "en kısa sürede" yeniden başkanlık seçimine gidilmesi konusunda "tam birlik" olduğunu vurguladı.