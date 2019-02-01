Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belçika’daki büyük sendikalar, 13 Şubat’ta genel greve gitme kararı aldı. Grevin, Brüksel Zaventem Havalimanı’nı da etkilemesi bekleniyor. Sendikaların başta ulaşım şirketleri çalışanları olmak üzere ülke genelindeki limanlar ile havalimanları çalışanlarının da greve katılmaları konusunda yaptığı çağrı, Zaventem Havalimanı’nda uçuşları takip eden Skeyes şirketi çalışanlarının haklarını savunan Hristiyan Sendikası tarafından kabul gördü. Hristiyan Sendikası tarafından, “Skeyes ekibinden 13 Şubat'ta evde kalmalarını istiyoruz” açıklaması yapıldı.



UÇUŞ TRAFİĞİ CİDDİ BİR ŞEKİLDE ETKİLENECEK

Skeyes şirket çalışanlarının greve katılmasıyla, 13 Şubat’ta Brüksel uçuş trafiğini ciddi bir şekilde etkilenmesi tedirginliğe neden olurken, havalimanının diğer departmanlarında çalışan işçilerin de greve katılmaları bekleniyor.

13 Şubat’ı genel grev ilan eden sendikalar, özel sektördeki sosyal haklar konusundaki istişarenin başarısızlığa uğraması ile gelecek iki yıl için her sene başında maaşlara yapılacak yüzde 0,8’lik artışın düşük olmasını sebep gösterdi.

Geçtiğimiz yıl Zaventem Havalimanı’nda bagajları yükleyen firma çalışanlarının sıkça grev yapması çok sayıda uçuşu etkilemişti.