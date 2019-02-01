ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, söz konusu karara ilişkin AA  muhabirine yazılı açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, Batı Şeria, Gazze ve Ürdün'de yaşayan  Filistinlilere yapılan tüm yardımın durdurulduğu onaylanırken kararın, Filistin  yönetiminin isteği üzerine alındığı belirtildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri ve Filistin  Başmüzakerecisi Saib Ureykat, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın, ABD  Kongresi'nin geçen yıl sonunda kabul ettiği Terörle Mücadele Yasası kapsamında,  Filistin aleyhine dava açılmasına engel olmak amacıyla ABD Dışişleri Bakanlığına  güvenlik alanında yapılan yardımların kesilmesi talebinde bulunan bir yazı  gönderdiğini açıklamıştı.

Yeni ABD yasasının, bu ülkeden finansal destek alan tüm hükümetlerin,  söz konusu yasaya tabi olmasını öngördüğünü ifade eden Ureykat, "Mahkeme  karşısına çıkmamıza sebep olacak parayı istemiyoruz." ifadesini kullanarak  yardımların kesileceğini kaydetmişti.