Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Süfyan el-Kudat, yaptığı yazılı açıklamada, "Ürdün, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in, Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir ve tutuklu takası anlaşması maddelerini ikinci defa görüşmek üzere önümüzdeki hafta yapılacak görüşmelerin, Ürdün'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilmesine ilişkin talebini kabul etti." ifadesini kullandı.

Yemen krizine son vermek için sarf edilen çabalar konusunda tüm imkanlarıyla Yemen'e ve siyasi bir çözüme ulaşılması için Griffiths'in çabalarına destek verdiklerini belirten Kudat, yapılması planlanan ikinci görüşmelerin tarihine ilişkin detaylı bilgi vermedi.

STOCKHOLM ANLAŞMASI VE ESİR TAKASI

Ülkedeki krizi sonlandırmak için Yemenli tarafların, BM himayesinde İsveç'in Stockholm kentinde varılan anlaşmanın bir maddesi de esir ve tutuklu takasını kapsıyor. Esir ve tutuklu takası hususundaki ilk görüşme 16-18 Ocak'ta Ürdün'ün başkenti Amman'da yapılmıştı. Bu görüşmelerde taraflar birbirine karşılıklı ithamlar yöneltmiş, tam bir uygulama söz konusu olmamıştı.

Yemen hükümet güçleri, Husileri "2 bin 900 tutuklunun varlığını inkar etmekle" suçlarken, Husiler ise hükümetin esir listesinde 2 bin 171 mükerrer isim olduğunu, listede bulunan bin 144 kişinin ise daha önce serbest bırakıldığını iddia etmişti. Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in Stockholm kentinde 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde Limanı ve Taiz'le ilgili anlaşma imzalamıştı.