Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze sınırında 65 kilometre uzunluğunda metal duvar inşa etmeye başlandığını duyurdu.

Netanyahu, hükümet oturumunda yaptığı ve Israel Hayom gazetesinde yer alan açıklamasında, geçen hafta sonu Gazze sınırında yerin üstünden inşa edilmeye başlanan metal duvarla Filistinlilerin İsrail'e "sızmasının" engellenmesinin amaçlandığını ifade etti.

Netanyahu, Filistinlilere hitaben, "Sükuneti korumazlarsa onlara karşı harekete geçmekte tereddüt etmeyiz." tehdidinde bulundu.

Gazeteye göre yer üstünde inşa edilecek duvar, yer altında tünellere karşı yapılan sistemin tam üzerinde, 65 kilometre uzunluğunda ve 6 metre yüksekliğinde olacak. En son teknolojiyle donatılacak duvar batı yönünde, Filistinli dalgıçların İsrail'e geçmesini engellemek için Akdeniz'de suyun altında ve üstünde inşa edilen sistemle birleştirilecek. Güney yönünde ise duvar Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'na kadar uzanacak.