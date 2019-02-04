Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump, ABD’nin Suriye’den çekilmesinin ardından El Kaide gibi terör gruplarının yeniden ortaya çıkma ihtimaline ilişkin şunları söyledi: “Mecbur kalırsak geri döneriz... Çok hızlı geri gelebiliriz ve ayrılmıyoruz. Irak’ta harika bir üssümüz var ve orada olacağız. Suriye’den yavaşça çekilirken DEAŞ’ı Irak’tan vuruyoruz. Suriye’de 2 bin askerimiz var, çekilmeye başladılar. DEAŞ’ın elindeki son bölgeyi de alınca Irak’taki üsse gidecekler ve sonra eve (ABD) dönecekler ama orada olacağız ve kalacağız.’’

ABD Başkanı, Suriye’den ne zaman çekileceklerine ilişkin bir soruya da ‘’İsrail’i korumak zorundayız. Sahip olduğumuz başka şeyleri korumamız gerek ama eve dönmek an meselesi’’ cevabını verdi.

Ülkesinin Irak’taki üssüne çok para harcadığını belirten Trump, bunun gerekçesini de şöyle açıkladı: “Irak’taki üssü tutmak istememin sebeplerinden biri İran’ı biraz izlemek istiyorum çünkü İran gerçek bir sorun. Çekilmek yerine sorunlu Ortadoğu’da her yeri izlemek için mükemmel bir yer.”

Afganistan’daki ABD varlığı konusunda da Trump, “Suriye’de de 4 ay kalmamız gerekirken yıllarca kaldık. 19 yıldır Afganistan’dayız. Taliban ile görüşüyoruz. Sonu olmayan savaşlardan çıkıp askerimizi eve getirmek zorundayız ama istihbaratımız çok yakından izlemeye devam edecek” dedi.