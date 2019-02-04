Olay Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Yorba Linda'da bölgesinde yaşandı. Cessna 414 tipi çift motorlu uçağın Fullerton şehrinde bulunan havalimanından kalktıktan bir süre sonra Yorba Linda bölgesinde 2 evin üzerine düştü. Olayda pilot ve evlerde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edildi. Yangın 2 saatlik çalışma sonrası söndürüldü. Uçağın düşüş nedenine dair henüz bir açıklama yapılmadı.
ABD'de uçak yerleşim bölgesine düştü: 5 ölü, 2 yaralı
04.02.2019 - 10:24 | Son Güncelleme: 04.02.2019 - 10:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'de bir uçak yerleşim alanına Cessna 414 tipi çift motorlu bir uçak düştü. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Etiketler : ABD,uçak kazası,
602295 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/602295.aspx
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