Somali'nin başkenti Mogadişu'da, belediye binasının yakınlarında bulunan Mogadishu Mall adlı alışveriş merkezinin önünde patlama meydana geldi. Şiddetli patlama sesinin duyulduğu bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
Olayda ölü ve yaralı sayısı henüz bilinmiyor.
Somali'de Mogadişu alışveriş merkezi önünde patlama oldu
04.02.2019 - 11:55 | Son Güncelleme: 04.02.2019 - 11:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan "Mogadishu Mall" önünde büyük patlama meydana geldi.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da, belediye binasının yakınlarında bulunan Mogadishu Mall adlı alışveriş merkezinin önünde patlama meydana geldi. Şiddetli patlama sesinin duyulduğu bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
Etiketler : Somali,patlama,son dakika,
602308 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/602308.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER