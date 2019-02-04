İngiltere, Juan Guaido'yu "güvenilir seçimler yapılana kadar" Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıkladı.
İngiltere, Guaido'yu Venezuela'nın devlet başkanı olarak tanıdı
04.02.2019 - 12:23 | Son Güncelleme: 04.02.2019 - 12:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere, Juan Guaido'yu "güvenilir seçimler yapılana kadar" Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıkladı.
Kaynak: AA
Etiketler : Venezuela,
602315 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/602315.aspx
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