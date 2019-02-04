İtalya’nın Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Venezuela kararına karşı çıktı. Reuters haber ajansının paylaştığı bilgiye göre İtalya, AB’nin Venezuela Devlet Başkanı olarak Juan Guaido’yu tanıma kararını reddetti.
İtalya AB’ye karşı çıktı: 'Guaido'yu tanımıyoruz'
04.02.2019 - 18:05 | Son Güncelleme: 04.02.2019 - 18:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İtalya’nın Avrupa ülkelerinin Venezuela Devlet Başkanı olarak Juan Guaido’yu tanıma kararını reddettiği bildirildi.
Etiketler : İtalya,
602374 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/602374.aspx
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