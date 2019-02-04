Başkent Tahran'da yüksek yargı mensupları ile yapılan toplantıda  konuşan Laricani, devrimin 40'ıncı yıl dönümü dolayısıyla çıkarılacak af  konusunda bilgi verdi.Laricani, devrimin 40'ıncı yılı için 50 bin kişinin yararlanacağı  geniş bir af talebini ülke lideri Ali Hamaney'e sunduğunu ve Hamaney'in de genel  olarak olumlu görüş bildirdiğini aktardı.

Yargı Erki Başkanı Laricani, affın "siyasi mahkumları" da kapsaması  yönündeki taleplerle ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu:

"Maalesef bazıları bu büyük adımı siyasileştiriyor ve affın 'siyasi  tutuklular'ı kapsamasının daha iyi olacağını söylüyor. Ancak bizde siyasi mahkum  yok. Diğer bir kesim de affın eleştirmenleri de içermesini istiyor. Bunlara göre  de birileri salt eleştirdikleri için cezaevinde. Bu büyük bir yalan. Yargı erki  hiçbir zaman eleştirdiği için birisini takibat altına almamıştır."

İran Anayasası'nın 110'uncu  maddesinin 11'inci paragrafına göre  Hamaney'in mahkumları af yetkisi bulunuyor. Hamaney, İran Yargı Erki'nin talebi  üzerine her yıl devrim yıl dönümü başta olmak üzere bayramlarda ve diğer dini  günlerde mahkumlar için af çıkarıyor.