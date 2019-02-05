Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendisine uygulanan baskı sebebiyle oluşabilecek bir iç savaşı göz ardı edemeyeceğini söyledi. İspanyol televizyonunda yayınlanan Salvados isimli programa konuk olan Maduro, gazeteci Jordi Evole’nin sorularını cevaplandırdı. Krizin iç savaşla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı sorusuna Maduro “Kimse bu soruyu kesin olarak cevaplayamaz. Her şey ABD ve Batılı müttefiklerinin saldırganlık düzeyine bağlı. İç işlerimize kimsenin müdahale etmesini istemiyoruz. Kendimizi, ülkemizi savunmaya hazırlıyoruz” cevabını verdi.

TECRÜBEMİZ VAR

Maduro’ya, Irak’ta neler olduğu, Saddam Hüseyin’in başına ne geldiği, Libya’nın yıkılmasının sonuçları ve Kaddafi’nin durumu hatırlatılarak bunun kendisini korkutup korkutmadığı soruldu. İnsanlığın ders alması gereken ciddi hataların olduğunu söyleyen Maduro “Bush-Aznar koalisyonunun Irak savaşına yol açtığı ve hesabını ödediği hataları unutmayın. Bu hatalar ve dehşet Venezuela’da da işlendi. 20 yıllık mücadele tecrübemiz var. Gerçekten, bir proje ve ülkenin liderliği ile tarihsel bir karaktere sahip gücüz. Her şey kuzey imparatorluğunun (ABD) deliliğine ve saldırganlığına bağlı” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’A MESAJ

Devlet başkanlarına mesajlar vermesi istenen Maduro, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Ekonomik, ticari, finansal ve teknolojik ittifakımızı güçlendirmeye devam edeceğiz”, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e “Her zaman söylediğim gibi, arkadaşlığı ve desteği için teşekkürler” dedi.

SÜRE DOLDU, İTALYA ŞAŞIRTTI

Bu arada Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin yeniden seçim takviminin belirlenmesi için Maduro’ya verdikleri 8 günlük süre doldu. Seçimin yenilenmesi teklifini kabul etmeyen Maduro, 2020 yılının sonunda yapılacak olan parlamento seçimlerini öne çekebileceğini açıkladı. Birçok AB üyesi ise “seçimler yeniden yapılmalı’ diyerek muhalif lider Juan Guaido’yu ülkenin geçici devlet başkanı olarak tanıdığını duyurdu. İtalya ise diğer AB ülkelerinin aksine karar aldı. Roma yönetimi, AB’nin Guaido’yu Venezuela geçici lideri olarak tanıma kararını bloke etti.

KAN GÖLÜNE DÖNER

Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva da Guaido’yu geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıklarken muhalefette bulunan “Sol Blok” partisinin lideri Catarina Martins “Guaido’nun bazı ülkelerce geçici devlet başkanı olarak tanınması ülkeyi kan gölüne dönüştürebililir” dedi.