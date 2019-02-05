Fransa’nın başkenti Paris’in 16. bölgesindeki bir binada çıkan yangın sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. 27 kişinin de yaralandığı yangına yaklaşık 200 itfaiye erinin müdahale etmeye devam ettiği kaydedildi. Yangının sebebi henüz bilinmezken, ölü sayısının artabileceği belirtildi.
Paris'te yangın: 7 ölü
05.02.2019 - 09:15 | Son Güncelleme: 05.02.2019 - 09:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa’nın başkenti Paris’te bir binada çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Paris,yangın,dünya haberleri,
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