Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esad rejiminin, Suriye'nin orta-batı kesiminde bulunan Hama'nın kuzeyinde Kefr Nebuda beldesindeki cami ve yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda 5 sivilin yaralandığı belirtildi. Beşar Esad rejimi ve İran destekli terörist gruplarının, Hama kırsalındaki Kefr Nebuda beldesine düzenlediği saldırı nedeniyle bölgede bulunan cami tahrip oldu.

Öte yandan rejim güçlerinin saldırıları sürerken askeri muhalifler, mutabakat uyarınca belirlenen bölgelerden 10 Ekim 2018'de ağır silahlarını çekmişti.