Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen, Filistin ziyareti kapsamında  bir araya geldiği Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la Ramallah'taki başkanlık  binasında ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini, Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdığı ve  Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) yönelik  yardımlarını kestiği için üzgün olduğunu kaydeden Van der Bellen, "Avusturya, bu  konuda benzer bir adım atmayacak. Ülkemiz, Filistin meselesinde Avrupa  Birliği'nin takip ettiği politikaya bağlı." dedi.

Van der Bellen, Filistin ile Avusturya arasındaki ilişkiyi "samimi"  şeklinde nitelendirerek, ülkesinin Filistin'e desteğini vurguladı.

Avusturya Cumhurbaşkanı, "Filistin meselesinde, müzakereler yoluyla  gerçekleştirilecek iki devletli çözümden yanayız." diye konuştu.

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise ABD'nin İsrail yanlısı tutumundan  dolayı artık barış görüşmelerinde ara bulucu rol için tek başına yeterli  olmadığını ifade ederek "Uluslararası meşru kararların kaynak alınmadığı hiçbir  uluslararası konferansa katılmayı kabul etmiyoruz." dedi.

Hiç kimsenin kendileri adına müzakereci olmasını istemediklerine  dikkati çeken Abbas, Filistin meselesinde son sözü kendilerinin söyleyeceğini,  kimsenin onlar adına konuşamayacağını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in  başkenti" olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e  taşıyacağını açıklamasının ardından, yeni büyükelçilik binası 14 Mayıs 2018'de  yapılan resmi törenle açılmıştı. Karar birçok ülkede protestolarla karşılanırken,  Filistin'de düzenlenen gösterilerde çok sayıda kişi şehit olmuştu.