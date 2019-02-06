Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin ülkesindeki rejim değişikliği isteğini yerine getirerek ülkesine ihanet etmeyeceğini söyledi. Rus televizyonu Russian Today’in (RT) İspanyolca servisine röportaj veren Maduro “Tarihte nasıl yok olacağımı umursamıyorum. Halkına ve halkının tarihine olan bağlılığına sırtını dönen zayıf ve hain biri olmayacağım. Venezuela asla pes etmeyecek. Bütün dünyadan ABD Başkanı Donald Trump’ın çılgınlığını kınamasını ve durdurmasını istiyorum” dedi.

ALTIN VE PETROL ABD’Yİ CEZBEDİYOR

Venezuela’nın altın, petrol, doğalgaz, demir, elmas ve diğer maddi zenginliklerinin ABD’yi cezbettiğini söyleyen Maduro, bundan dolayı ABD’nin ülkesinde rejim değişikliği yapmak istediğini kaydetti. Ülkesinde gıda ve ilaç sıkıntısının olmadığını, halkın insani yardım istemediğini söyleyen Maduro “Biz kimsenin dilencisi değiliz. Bu yardımı destekleyen muhalefetin zihinsel yardıma ihtiyacı var. Sözde insani yardım için sahte bir söz verilemez” ifadelerini kullandı.

LİMA’DAN ORDUYA ÇAĞRI

Bu arada Amerika kıtasında 14 ülkeden oluşan Lima Grubu’nun 10 üyesi Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Kosta Rika, Guatemala, Honduras, Panama, Peru, Şili ve Kanada’nın temsilcileri bir araya gelerek Venezuela’daki gelişmeleri görüştü. 10 ülke, Venezuela ordusunu, Maduro’ya darbe girişiminde bulunan ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido’yu tanımaya çağırdı.

GUAIDO, ABD’YE DİZ ÇÖKTÜ

Öte yandan CNN International’de Christiane Amanpour’un sorularını cevaplandıran Guaido “Amerikalı insanlardan bize yardım etmelerini, demokrasimizi ve özgürlüğümüzü kurtarmalarını istiyorum. Ülkemizin yeniden inşasını ve özgürlüğümüzü istiyoruz” dedi. Yardımların ülkeye girmesi için Venezuela ordusuna izin vermesi çağrısında bulunan Guaido, yardımın ülkeye girişine izin verilmesi için yürüyüş düzenleyeceklerini duyurdu. Halkın yüzde 90’ının kendisini desteklediğini iddia eden Guaido “Bu hükûmet düşmeli, böylece tüm bu sefalete son verebiliriz. Ölümün eşiğinde 250-300 bin Venezuelalı var” sözlerini kullandı.