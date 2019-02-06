Minas Gerais Sivil Savunma Kurumunun sosyal medya hesabından yapılan  açıklamada, Brumadinho kentindeki atık barajının 25 Ocak'ta çökmesi sonucu  yaşamını yitirenlerin sayısının 150'ye çıktığı kaydedildi.

Cesedine ulaşılan 134 kişinin kimliğinin belirlendiği, 16 cesede dair  kimlik tespit çalışmalarının ise devam ettiği ifade edilen açıklamada, 186  kişinin halen kayıp olduğu belirtildi.

Yaklaşık 13 milyon metreküp atığın dökülmesine neden olan facianın  ardından Brezilya hükümeti, ülkedeki tüm barajların denetlenmesini istemişti.

Maden atık barajının çökmesi nedeniyle Brumadinho kentinde yaklaşık 3  bin kişi tahliye edilmişti.

Madencilik şirketi Vale SA, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine  100 bin real (26 bin 400 dolar) verileceğini açıklamıştı.

Olayla ilgili 5 mühendis, barajın yapım aşamasındaki ihmalleri  nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Brezilya'da Minas Gerais'e bağlı Mariana'da 2015'te Vale SA ve  Avustralyalı BHP Billiton şirketlerinin işlettiği maden atık barajının çökmesi  sonucu 19 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda  kalmıştı.