Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Venezuela’nın seçilmiş Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu koltuğundan indirmek için hazırlıklar yapılıyor. ABD ordusunun geçen hafta bölgeye ilişkin askeri harekatta bulunacağı iddiasının gündeme gelmesinin ardından, Başkan Donald Trump’ın Güvenlik Danışmanı John Bolton “Kolombiya’ya 5 bin asker” notuyla gazetecilere yakalanmıştı. Kolombiya - Venezuela sınırında askeri hareketlik artarken, 3 Amerikan askeri uçağı Kolombiya’ya gitti. Kolombiya hava kuvvetlerine ait C-130 kargo uçağı da, Venezuela sınırındaki Cucuta kentine asker bıraktı. Kolombiya Savunma Bakanı Guillermo Botero Amerikan askeri uçaklarının geldiğini kabul etti ama bunun “rutin” bir işlem olduğunu savundu. Sınıra asker yığılmasının ve Venezuela’ya gönderilecek yardımın geçmesi planlanan Cucuta’daki köprü, Venezuela ordusu tarafından kapatıldı.

MIAMI’DEN GÖNDERİLDİ

Bu arada Venezuela Kamu Güvenliği Bakanlığı, Valencia kentindeki Arturo Michelena Uluslararası Havalimanı’ndaki bir depoda ABD’nin Miami kentinden gönderilen çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu. Bakan Yardımcısı Endes Palencia ele geçirilen silah ve mühimmatların fotoğraflarını Twitter hesabından paylaşarak, depoda ABD yapımı 19 tüfek ve 118 şarjör, yüksek kalibre mühimmatın yanı sıra 90 iletişim cihazı ve 6 cep telefonu bulunduğunu duyurdu. Silah ve mühimmatların 3 Şubat’ta Miami şehrinden gelen bir uçakla getirildiğinin tespit edildiğine dikkati çeken Palencia “Venezuela halkının barış ve güvenliğini tehdit eden ve terörist gruplara finans desteği sağlayanlara karşı güvenlik birimleri olarak sorumluluğumuzu sonuna kadar yerine getireceğiz” dedi.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela’ya gönderilecek insani yardımın planlanması üzerine Brezilya ve Kolombiyalı yetkililerle görüştü. Brezilya ve Kolombiya dışişleri bakanları Beyaz Saray’daki görüşmede, ortak strateji hazırlamak, izlenecek adımları belirlemek ve yapılacak insani yardıma lojistik destek sağlamak gibi konuları ele aldı.

MUHALEFETTEN ORDUYA ÇAĞRI

İnsani yardımların kırmızı çizgileri olduğunu belirten Venezuela muhalefeti ise orduyu yardımları engellememeleri konusunda uyardı. Muhalefet milletvekili Miguel Pizarro yardımların durdurulması hakkında “Hepimizin pişman olabileceği bir senaryo oluşturur” değerlendirmede bulundu. Pizarro ayrıca, ürünlerin Kolombiya, Brezilya ve Karayiplerde toplanacağını açıkladı.

POMPEO'DAN SKANDAL HARİTA

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya hesabı üzerinden Venezuela’da kendisini “geçici devlet başkanı” ilan eden muhalif lider Juan Guaido’yu destekleyen ülkeleri gösteren bir dünya haritası yayınladı. Haritada Türkiye’nin batısından geçen bir çizgiyle ülkeyi ikiye bölerek gösterilmesi, Türk kullanıcıların tepkisine yol açtı.