Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin İdlib'de verdiği sözleri tutmasını ve bölgedeki militanlarla mücadele etmek için daha fazla şey yapmasını istediğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova İdlib konusunda açıklama yaptı.

Rus sözcü Zaharova, Türkiye'nin Suriye'nin İdlib vilayetinde militanlarla mücadele etmek için daha fazla şey yapmasını ve Moskova ile geçen yıl yaptığı anlaşma kapsamında verdiği sözleri tutmasını istediklerini belirtti.

Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin Suriye konusunu görüşmek üzere önümüzdeki hafta Rusya'nin Soçi kentinde bir araya gelmesi bekleniyor.