Haaretz gazetesinde yer alan haberde, İsrail saldırıları nedeniyle  İran'ın, Şam Uluslararası Havalimanı'ndaki "silah tedarik merkezini" boşaltmayı  gözden geçirdiği öne sürüldü.

İsrail'in Şam Havalimanı'na düzenlediği saldırıların Tahran  yönetimini, Beşşar Esed rejimi ve Moskova'yla karşı karşıya getirdiği, İran'ın bu  nedenle söz konusu planı gündemine aldığı ileri sürüldü.

Hiçbir kaynağa dayandırılmayan haberde, Tahran yönetiminin Şam  Havalimanı'ndaki "silah tedarik merkezini" ülkenin kuzeyindeki Humus'ta bulunan  T4 Hava Üssü'ne taşımayı düşündüğü iddiası ortaya atıldı.

Bu adımla İsrail'in Şam Havalimanı'na düzenlemesi muhtemel  saldırıların önüne geçilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

İsrail ordusu, bölgedeki İran güçlerini gerekçe göstererek son  yıllarda başta Şam olmak üzere Suriye'nin farklı bölgelerine birçok hava  saldırısı düzenledi. Tel Aviv yönetimi bu saldırıların birçoğunu üstlenmese de  hem Esed rejimi hem Rusya, Suriye'ye yönelik birçok hava saldırısının arkasında  İsrail'in olduğunda ısrar etti.

Her ne kadar İsrail bu saldırıları inkar etse de bu yıl "sürpriz bir  şekilde" Suriye'deki İran hedeflerine yönelik hava saldırılarını üstlenmeye  başladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçen ay yaptığı açıklamada, 11  Ocak'taki Şam Havalimanı'na yönelik saldırıların kendileri tarafından  düzenlendiğini duyurmuştu.