Brüksel Havayollarından yapılan açıklamada, işçi sendikalarının 13  Şubat'ta ülke çapında düzenleyeceği grev nedeniyle uçuş programında önemli ölçüde  aksamalar olacağı belirtildi.

Brüksel Havalimanı'ndaki çalışanların da greve katılmasının beklendiği  kaydedilen açıklamada, Brüksel Havayollarının söz konusu tarihte 122 seferini  iptal etme kararı aldığı bildirildi.

Belçika'da bir süredir devam eden işçi ve işveren temsilcileri  arasında çalışanların ücretlerinde yapılacak artışa ilişin müzakerelerde sonuca  ulaşılamamıştı. Bunun üzerine işçi sendikaları 13 Şubat'ta 1 günlük grev kararı  almıştı.

Grev nedeniyle o tarihte ülke çapında tren seferleri, Brüksel'de de  metro, tramvay ve otobüs seferleri yapılamayacak.