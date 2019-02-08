İtalya ve Fransa arasında yaşanan krizin temelini  oluşturan Avrupa'daki göçmen sorununda Fransa'nın yeni bir karar alarak bundan  böyle Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenleri kabul etmeyeceği öne sürüldü. 

İtalyan resmi haber ajansı Ansa, İçişleri Bakanlığı kaynaklarına  dayanarak, "Fransa, Akdeniz'de kurtarılan göçmenleri artık almayacak." iddiasında  bulundu. "Roma ve Paris arasında yeni gerginlik" ifadesi kullanılan haberde,  "Fransa'nın bundan böyle sivil toplum örgütleri tarafından Akdeniz'de kurtarılan  düzensiz göçmenleri kabul etmeyeceği" iddia edildi.

Fransız makamlarının, sivil toplum örgütü Sea Watch'un öncülüğünde  Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenlerle ilgili kararını İtalya İçişleri  Bakanlığına ilettiği aktarılan haberde, "Fransa fikir değiştirdi, artık onları  istemiyor. Fransa ekonomik sebeplerden gelenleri değil sadece korumaya ihtiyacı  olanları alacak." ifadeleri yer aldı.

Haberde ayrıca Fransa'nın aynı zamanda Afrika kökenli düzensiz  göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmeleri konusunda İtalya'ya yardımcı olma  kararı aldığı belirtilerek, "İçişleri Bakanlığı kaynakları şimdi Paris'in iyi  niyetini göstermesini ve İtalyan topraklarında bulunan onlarca Senegalli düzensiz  göçmenin en kısa zamanda ülkelerine gönderilmelerinde iş birliği yapmasını  bekliyor." değerlendirmesine yer verildi.

Fransa, İtalyan hükümeti ile son 8 aydır "göçmen sorunu ve Sarı  Yelekliler'e destek" temellerine dayanan ve Başbakan Yardımcıları Luigi Di Maio  ve Matteo Salvini'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u suçlayan  açıklamalarıyla beslenen kriz nedeniyle Roma'daki büyükelçisini istişare için  geri çağırmıştı.