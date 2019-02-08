Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'da, aralarında öncü isimlerinden Thierry Paul Valette'in de olduğu sarı yeleklilerden bir grup, eski ABD Başkanı Barack Obama ile görüşme talebinde bulundu. Le Figaro gazetesinde yer alan haberde, aralarında Valette'in olduğu bir grup sarı yelekli, Obama'ya Paris'teki vakfının aracılığıyla mektup göndererek, kendisiyle görüşmek istediklerini iletti.

Mektupta Obama'nın dünya ve Avrupa ile ilgili meselelere yaklaşım tarzının önemsendiği yazıldığı ifade edildi. Valette, geçen hafta yaptığı açıklamada, 26 Mayıs'ta düzenlenecek Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yarışmak istediklerini, bunun için "Sarı Yelekli Vatandaşlar Birliği" adını verdikleri bir liste oluşturduklarını belirtmişti.

Sarı yeleklilerden önemli bazı isimler de Paris'te hafta başında İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio ile bir araya gelmişti.