Filistin’in abluka altındaki Batı Şeria bölgesindeki Ramallah kentindeki Jamal Abdul-Nasser Camii’ne yaklaşık 10 kişiden oluşan İsrailli bir grup asker tarafından baskın düzenlendi. Yaşanan olay sonrası Filistinli vatandaşların bölgede İsrail askerleri ile çatışması üzerine 3 kişi yaralandı ve bir kişi de askerler tarafından alı konuldu.
İsrail askerleri cami bastı,3 kişi yaralandı
09.02.2019 - 14:34 | Son Güncelleme: 09.02.2019 - 14:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki Ramallah kentindeki bir camiye İsrail askerleri tarafından baskın düzenlendi. Filistinli vatandaşların İsrail askerleri ile çatışması üzerine 3 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Filistin,Batı Şeria,İsrail,
603482 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/603482.aspx
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