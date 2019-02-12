Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Londra’da Financial Times tarafından düzenlenen özel oturumda konuşan İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney, “Brexit’e ilişkin bir çözümün bulunması herkesin çıkarına. Anlaşmasız ayrılık bu ülke için ekonomik şok oluşturur.” değerlendirmesinde bulundu

Carney, “Brexit demokrasinin aşınmasına ilişkin halkın korkularının azaltılarak küreselleşmenin yeniden şekillendirilmesinin mümkün olup olmadığının görülmesi açısından bir asit testi.” ifadesini kullandı.

İngiltere’nin AB’de 2016 yılında yapılan referandum ile ayrılma kararın almasının küreselleşmesinin yenide düzenlenmesi ihtiyacını yansıtan gelişmelerden biri olduğuna işaret eden Carney, “Bu yeni yoldaki yeni kuralların daha kapsayıcı ve dirençli bir küresel ekonomiyi oluşturacak şekilde geliştirilmesi mümkün. Aynı zamanda ülkelerin kendi içerisine dönerek herkes için büyümeyi ve refahı azaltması da mümkün.” dedi.

İngiltere’nin AB’den ayrılmasının küresel ekonomi üzerinde de etkileri bulunacağını belirten Carney, “Brexit, yerel ve uluslar üstü otoriteler arasında daha dengeli, sınırlar arası yeni bir uluslararası işbirliğinin geliştirilmesine neden olabilir. Bu anlamda Brexit, yakın ve uzun vadeli küresel görünümü etkileyebilir.” diye konuştu.

İngiliz ekonomisi geçen yıl itibarıyla son altı yılın en düşük performansını göstererek, yüzde 1,4 seviyesinde büyüme kaydetti.

İngiltere Merkez Bankası geçen hafta yaptığı açıklama ile 2019 yılı büyüme beklentisini yüzde 1,7'den yüzde 1,2'ye, 2020 yılı büyüme beklentisini ise yüzde 1,7'den yüzde 1,5'e indirdiğini duyurmuştu.