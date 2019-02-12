Londra’da Financial Times tarafından düzenlenen özel oturumda konuşan  İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney, “Brexit’e ilişkin bir çözümün bulunması  herkesin çıkarına. Anlaşmasız ayrılık bu ülke için ekonomik şok oluşturur.”  değerlendirmesinde bulundu

Carney, “Brexit demokrasinin aşınmasına ilişkin halkın korkularının  azaltılarak küreselleşmenin yeniden şekillendirilmesinin mümkün olup olmadığının  görülmesi açısından bir asit testi.” ifadesini kullandı.

İngiltere’nin AB’de 2016 yılında yapılan referandum ile ayrılma  kararın almasının küreselleşmesinin yenide düzenlenmesi ihtiyacını yansıtan  gelişmelerden biri olduğuna işaret eden Carney, “Bu yeni yoldaki yeni kuralların  daha kapsayıcı ve dirençli bir küresel ekonomiyi oluşturacak şekilde  geliştirilmesi mümkün. Aynı zamanda ülkelerin kendi içerisine dönerek herkes için  büyümeyi ve refahı azaltması da mümkün.” dedi.

İngiltere’nin AB’den ayrılmasının küresel ekonomi üzerinde de etkileri  bulunacağını belirten Carney, “Brexit, yerel ve uluslar üstü otoriteler arasında  daha dengeli, sınırlar arası yeni bir uluslararası işbirliğinin geliştirilmesine  neden olabilir.  Bu anlamda Brexit, yakın ve uzun vadeli küresel görünümü  etkileyebilir.” diye konuştu.

İngiliz ekonomisi geçen yıl itibarıyla son altı yılın en düşük  performansını göstererek, yüzde 1,4 seviyesinde büyüme kaydetti.

İngiltere Merkez Bankası geçen hafta yaptığı açıklama ile 2019 yılı  büyüme beklentisini yüzde 1,7'den yüzde 1,2'ye, 2020 yılı büyüme beklentisini ise  yüzde 1,7'den yüzde 1,5'e indirdiğini duyurmuştu.