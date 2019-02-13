Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Castaner, Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, mayıs ayı itibarıyla sınır kontrollerini ülkenin güneyindeki Biarritz'te 24-26 Ağustos'ta düzenlenecek G7 Zirvesi kapsamında yeniden uzatmak istediklerini belirtti.

Fransa sınır kontrolleri kapsamında, AB üyesi ve Schengen alanında bulunan komşuları arasında normalde serbest geçişin sağlandığı sınırlarında kontroller ve denetimler yapabiliyor.

Sınır kontrolleri daha önce 30 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

ŞİMDİYE KADAR 6 KEZ UZATILDI

Fransa, 13 Kasım 2015'teki Paris saldırıları sonrasında OHAL ilan etmiş ve sınırlarını serbest geçişe kapatmıştı. Sınır kontrolleri uygulaması ülkede şimdiye kadar 6 kez uzatıldı. OHAL uygulaması ise terörle mücadele ve kamu düzenini sağlamaya yönelik yasal düzenlemelerin ardından geçen yıl kaldırıldı.

Almanya, Avusturya, Danimarka, İsveç ve Norveç de sınır kontrolleri yapıyor. Bu uygulama, terörle mücadelenin yanında düzensiz göçleri engelleme amacıyla yapılıyor.