Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinde Venezuela'nın içişlerine yönelik müdahaleler konusunda uyarıda bulundu.Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov ve Pompeo Venezuela'daki son gelişmeleri istişare etti. Rusya'nın, Birleşmiş Milletler nezdinde konuya ilişkin görüşmelere hazır olduğunu teyit eden Lavrov, ABD'nin Venezuela'ya karşı yaptırımları sertleştirmeye yönelik planlarını eleştirdi. Lavrov, ABD'yi, askeri adımlar da dahil Venezuela'nın iç işlerine müdahale etmemesi konusunda uyardı.
Rusya'dan ABD'ye sert uyarı!
13.02.2019 - 09:22 | Son Güncelleme: 13.02.2019 - 09:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya Venezuela'nın içişlerine müdahale etmemesi için ABD'yi uyardı.
Etiketler : Rusya,dünya haberleri,
604366 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/604366.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER