Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinde Venezuela'nın içişlerine yönelik müdahaleler konusunda uyarıda bulundu.Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov ve Pompeo Venezuela'daki son gelişmeleri istişare etti. Rusya'nın, Birleşmiş Milletler nezdinde konuya ilişkin görüşmelere hazır olduğunu teyit eden Lavrov, ABD'nin Venezuela'ya karşı yaptırımları sertleştirmeye yönelik planlarını eleştirdi. Lavrov, ABD'yi, askeri adımlar da dahil Venezuela'nın iç işlerine müdahale etmemesi konusunda uyardı.