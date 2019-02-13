Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Mısır’a yaptığı ziyaret kapsamında El Misri el-Yevm gazetesinin Kahire’deki ofisinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Filistinli gruplar arasındaki bölünmüşlüğe değinen Haniye, “Bölgede yaşananlar, Filistin meselesine yansıyor. Filistin krizine çözüm; bölünmüşlüğü sona erdirmek, ortaklığa dayalı ulusal birlik sağlamak, Filistin halkının iradesine saygı duyarak genel ve kapsamlı seçimlere gitmek Filistin davasını korumak” ifadelerini kullandı.

Haniye, Mısır ile Filistin halkları arasındaki ilişkinin derinliğini vurgulayarak, Gazze'nin Mısır'ın ulusal güvenliğini tehdit etmeyeceğini söyledi.



Hamas lideri Haniye, Hamas’ın Filistinli ve ulusal bir hareket olduğunu vurgulayarak, “Başta Mısır olmak üzere tüm Arap ve Müslüman ülkelerle diyalog ve iyi ilişkiyi kuruyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Filistinli gruplar arasındaki bölünmüşlük 2007 yılından beri sürüyor.