Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kenya polisi, ülkenin kuzeybatısındaki Rift Vadisi'nde yer alan Kericho ilçesinin Londiani kasabasında tek motorlu bir uçağın bir çiftliğe düşmesi sonucu pilot ve 4 yabancı uyruklu kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bölge Polis Şefi Edward Mwamburi, düşen uçağın dünyaca ünlü Masai Mara Ulusal Koruma Alanı'ndan Lodwar'a gitmekte olduğunu söyledi. Yetkililer, uçakta 3 erkek ile 2 kadının bulunduğunu ancak henüz uyruklarının henüz belli olmadığını bildirdi. Yetkililerin kazanın nedenini araştırdığı belirtildi.