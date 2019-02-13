Kenya polisi, ülkenin kuzeybatısındaki Rift Vadisi'nde yer alan Kericho ilçesinin Londiani kasabasında tek motorlu bir uçağın bir çiftliğe düşmesi sonucu pilot ve 4 yabancı uyruklu kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bölge Polis Şefi Edward Mwamburi, düşen uçağın dünyaca ünlü Masai Mara Ulusal Koruma Alanı'ndan Lodwar'a gitmekte olduğunu söyledi. Yetkililer, uçakta 3 erkek ile 2 kadının bulunduğunu ancak henüz uyruklarının henüz belli olmadığını bildirdi. Yetkililerin kazanın nedenini araştırdığı belirtildi.
Kenya'da uçak düştü: 5 ölü
13.02.2019 - 13:01 | Son Güncelleme: 13.02.2019 - 13:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kenya'nın kuzeybatısındaki Kericho ilçesinde tek motorlu bir uçağın düşmesi sonucu pilot dahil 5 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kenya,uçak kazası,son dakika,
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