Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, aralarında Rusya, Filistin, Suriye, Çin, Küba, Kuzey Kore ve İran gibi ülkelerin temsilcileri ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmeden sonra açıklama yapan Arreaza, toplantıda, BM Sözleşmesi'nde belirlenen diğer uluslara karşı tehdit ve güç kullanılmaması yönündeki uluslararası hukukun korunması için bir grup oluşturduklarını kaydetti.

Arreaza, ABD'nin ekonomik yaptırımlarını eleştirerek, "Bu ambargonun bize maliyeti 30 milyar dolar." dedi.

Venezuela'da insani kriz olmadığını savunan Arreaza, İngiltere Merkez Bankası'nın da Venezulea'nın 1,2 milyar dolar değerindeki altınlarının transferini reddettiğini belirterek, "Halkımızı yaptırımlara karşı koruyacağız." diye konuştu.

Arreaza, ABD'nin, ülkesinin barış ve egemenliğini tehdit eden bir tür "psikolojik savaş" yürüttüğünü vurgulayarak, ''Venezuela egemen bir ülke. Venezuela'nın hava, kara ve denizinin her milimetresini koruyacağız. Her türlü saldırı ya da müdahaleye cevabımız orantılı olacak." değerlendirmesini yaptı.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise ABD'yi "insani yardımı siyasi bir kart olarak kullanmakla" eleştirdi ve "Askeri müdahale çok kötü bir gelişme olur." ifadesini kullandı.

Venezuela krizi

Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere, Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, İsveç, Letonya, Danimarka, Çekya ve Portekiz'den sonra, Avrupa Parlamentosu (AP) aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya asker göndermeyi "seçeneklerden biri" olarak gördüğünü söylemişti.