Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları ve ortakları, Myanmar'ın Arakan eyaletinden baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için uluslararası topluma 920 milyon dolarlık yardım çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Uluslararası Göç Örgütü'nden (IOM) yapılan ortak yazılı açıklamada, "2019 Ortak Yardım Planı"na ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, BM ve sivil toplum kuruluşu ortaklarının, Bangladeş'teki 900 bin Arakanlı Müslüman ve bunlara ev sahipliği yapan 330 bini aşkın yerel halkın temel insani ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçladığı belirtildi.

Açıklamada, elde edilecek fon ile bu kişilerin gıda, su, temizlik ve barınma gibi temel insani ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra, sağlık, kampların yönetimi, çocukların korunması, eğitim ve beslenme gibi konularda da destek sağlanacağı ifade edildi.

Arakan'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısının 25 Ağustos 2017'den sonra 745 bini geçtiği belirtilen açıklamada, Arakan'da daha önceki şiddet olaylarından da 200 bin kişinin bölgeye sığındığı anımsatıldı.

Açıklamada, çoğunluğu Cox Bazar bölgesindeki toplam 1 milyon 230 bini aşkın Arakanlı Müslüman ve bölge halkının temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için uluslararası topluma 920 milyon dolar yeni fon çağrısı yapıldı.

"İlk günde 132 milyon dolar taahhüt edildi"



BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, IOM Genel Direktörü Antonio Vitorino ve Bangladeş Dışişleri’nden ​​​Sorumlu Devlet Bakanı ​​​Mohammed Shahriar Alam, BM Cenevre Ofisi'nde yardım çağrısına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Grandi, başlattıkları yardım kampanyasının daha ilk gününde donör ülkelerin 132 milyon dolar taahhütte bulunduğunu, bunun talep ettikleri fonun karşılanması için umut ışığı olduğunu söyledi.

IOM Genel Direktörü Vitorino ise yaptıkları yardım çağrısına uluslararası toplumun bugün verdiği tepkiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Vitorino, "En büyük zorluk, Cox Bazar'daki Arakanlı Müslümanların yalnızca temel ihtiyaçlarının karşılanması değil aynı zamanda ev sahibi topluluk üzerindeki etkisidir." ifadesini kullandı.

Myanmar'a baskı yapın çağrısı



Bangladeş Devlet Bakanı Alam da ülkesindeki Arakanlı Müslümanlar için geçen yıl da 950 milyon dolar yardım çağrısı yapıldığını, bunun yüzde 69'nun sağlandığını aktardı.

Arakanlı Müslümanların bir an evvel ülkelerine dönmesi gerektiğinin altını çizen Alam, Myanmar hükümetiyle yaptıkları anlaşmaya rağmen, gönüllü ve güvenli geri dönüş için koşulların hala oluşmadığını vurguladı.

Uluslararası toplumu Myanmar hükümetine baskı yapmaya davet eden Alam, Myanmar'ın BM üyesi bir ülke olarak vatandaşlarının ülkelerine geri dönmesini sağlamak zorunda olduğuna işaret etti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik



BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 745 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.