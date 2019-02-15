İran Dışişleri Bakanı Zarif, Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak  için gittiği Almanya'da, ABD'nin NBC News televizyonuna değerlendirmede bulundu.ABD yönetimindeki bazı isimlerin İran'a yönelik "patolojik  saplantıları" olduğunu söyleyen Zarif, Irak'ın 2013'te işgal edilmesinde ön  planda olan "çetenin" ABD'yi İran ile savaşa zorladığına dikkati çekti.Zarif, "Başkan (Donald) Trump'ın yönetimini kastetmiyorum. Trump'ın  yönetimindeki bir grubun aynı şeyi (Irak'ın işgalini İran'da) uygulamaya  çalıştıklarını söylüyorum." diye konuştu. Buna karşın sonunda sağduyunun galip geleceğini dile getiren Zarif,  "İran ile savaşın intihar olduğunu anlayacaklar." dedi.

Soçi Zirvesi'nde alınan kararları destekleme çağrısı

Türkiye, Rusya ve İran'ın çabaları sonucunda Suriye'nin birçok  noktasında kanın durduğunu belirten Zarif, dün Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen  Suriye konulu üçlü zirvede alınan kararların uluslararası toplum tarafından  desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Suriye'deki krizi sona erdirmek için çalışan üç garantör ülkenin  Astana'da başlattıkları süreci, Suriye'deki "tek barış oyunu" olarak niteleyen  Zarif, "Bu savaşı sonlandırmayı başarırsak dünyadaki diğer ülkeler de bizim  kazanımlarımızın kendi kayıpları olmadığını umarım anlayacaklardır." şeklinde  konuştu.

Uydu fırlatma girişimleri başarısız oldu

ABD'nin tepki gösterdiği İran'ın füze programı konusunda Zarif, son  aylarda iki uydu fırlatma girişiminin başarısız olduğunu ve bunun ardında ABD'nin  "sabotaj kampanyasının" olabileceğini savundu.

ABD'nin New York Times gazetesinde iki gün önce yayımlanan ve  Washington'un İran'ın füze ve roket programını başarısızlığa uğratmak için gizli  bir sabotaj programını devreye soktuğunu iddia eden habere işaret eden Zarif, "Bu  mümkün ancak henüz bilmiyoruz. Çok dikkatli bir şekilde araştırmamız gerekir."  dedi.

Zarif, İran'ın söz konusu haberdeki bilgiler ışığında başarısızlığın  nedenlerini incelemeye aldığını kaydetti.