ABD'nin askeri tehditleri, "insani kriz ve yardım" tartışmaları  altında büyük bir siyasi kriz yaşanan Venezuela'da, ülkenin tarihi kurtarıcısı  Simon Bolivar'ın bağımsızlık yolunda yaptığı "Angostura Konuşmasının 200'üncü yıl dönümü" törenleri başladı.Başkent Caracas'ın güneydoğusundaki Bolivar kentinde düzenlenen  törenlere Maduro, eşi Cilia Flores ile kabine üyeleri ve askeri yetkililer  katıldı.Devlet Başkanı Maduro burada yaptığı konuşmada, muhalif Ulusal Meclis  Başkanı Juan Guiado'nun, ABD başta olmak üzere birçok batı ve Latin Amerika  ülkesince "geçici devlet başkanı" olarak tanınmasıyla ilgili, "Beyaz Saray  kendini çıkışı olmayan bir sokağa soktu. Darbe girişimi başarısız oldu, şimdi tek  çıkış yolu diyalog, anlayış ve saygı." ifadesini kullandı.

"ABD imparatorluğunun, muhalefetle diyalog olmaması için emir  verdiğini" söyleyen Maduro, bunun bir hata olduğunu ve ABD Başkanı Donald  Trump'ın, danışmanlarınca bu hataya düşürüldüğünü söyledi. "Daha fazla diyalog ve daha fazla barış istiyoruz. Biz barışın  savaşçılarıyız." diyen Maduro, ülkesine kimsenin zarar vermesine müsaade  etmeyeceklerinin altını çizdi.Maduro, Venezuela'ya, dün Rusya, Çin ve Küba'dan 933 ton ilaç  geldiğini ve bunların parasının ödendiğini hatırlatarak, kimsenin kölesi  olmadıklarını, ülkedeki ekonomik şartları düzelteceklerini belirtti.

Yıl dönümüne ilişkin, Venezuela ordusu Bolivarcı Ulusal Silahlı  Kuvvetlerinden (FANB) yapılan yazılı açıklamada ise "ABD ve diğer büyük güçlerin,  çıkarları uğruna Venezuela'nın barışına, istikrarına ve ekonomisine kasteden bir  saldırıya giriştikleri" kaydedildi.Açıklamada, ulusal birliğe ve Venezuelalı kimliğinin yükseltilmesinin  önemine vurgu yapıldı.

Venezuela krizi

Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı  Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş  ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay,  Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından  tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela  Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da  gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini, ancak  ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden  biri" olarak gördüğünü söylemişti.