Münih Güvenlik Konferansındaki bir oturumda konuşan Stoltenberg, NATO  ve INFAnlaşması'na ilişkin açıklamalarda bulundu.Stoltenberg, örgütün Rusya’ya INF’ye uyması çağrısında bulunmaya devam  ettiğini kaydederek, örgütün aynı zamanda söz konusu anlaşmanın olmayabileceği  ihtimaline karşı da hazırlık yaptığını kaydetti.

“NATO'nun, Avrupa'da karada konuşlu nükleer yetenekli füzeleri  yerleştirme niyeti de yok.” diyen Stoltenberg, üye ülkelerin savunma  harcamalarını artırmasının NATO’yu güçlendireceğine işaret etti.

Stoltenberg, bir milletin gücünün, ekonomisinin ve ordusunun  büyüklüğüne ve aynı zamanda dostlarının sayısına da bağlı olduğunu anlatarak,  küresel barışın garanti edilmediğini ve bunun için çalışılması gerektiğini ifade  etti.

Çin’in değişik ülkelerdeki kritik altyapı sistemlerine yaptığı  yatırımlar konusunda artan bir endişe olduğunu vurgulayan Stoltenberg, “Çin'in  etkisinin büyüklüğü ve ölçeğini, güvenliğimiz için ne anlama geldiğini daha iyi  anlamalıyız ve konuyu birlikte ele almalıyız.” değerlendirmesinde bulundu.