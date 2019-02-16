Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aurora kenti Polis Şefi Kristen Ziman, düzenlediği basın toplantısında, silahlı saldırıyla ilgili bilgi verdi.

Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 polis memurunun da yaralandığını belirten Ziman, saldırganın ölü ele geçirildiğini ifade etti.

Ziman, saldırganın isminin Gary Martin (45) olduğunu ve ateş açtığı iş yerinde çalıştığını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, olayla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Illıonis, Aurora'da güvenlik güçleri büyük iş başardı. Kurbanlara ve ailelerine en içten taziyelerimi iletiyorum. Amerika sizinle!" ifadesini kullandı.

Cuma günü öğleden sonra silahlı bir saldırganın, Chicago kentinin yaklaşık 65 kilometre batısında yer alan 200 bin nüfuslu Aurora şehrindeki Henry Pratt isimli iş yerinde silahla ateş açtığı kaydedilmişti.