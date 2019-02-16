Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Turgutreis III Tatbikatı'na Türkiye'den TCG Gökçeada firkateyninin katıldığı belirtildi.

TCG Gökçeada'nın geçen hafta düzenlenen uluslararası AMAN-2019 tatbikatı için Pakistan'a geldiği hatırlatılan açıklamada, Turgutreis III Tatbikatı'na Pakistan adına Alamgir ve Aslat gemileriyle deniz devriye uçağının katıldığı bilgisi verildi.

Açıklamada, iki donanma personelinin taktik toplantıları, modern savaş teknikleri ve deniz güvenliği toplantılarının yanı sıra liman ve deniz üstünde tatbikatlar yaptığı ve iki ülke askerinin ortak operasyon yapma becerisiyle taktik kabiliyetlerinin geliştirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Pakistan ve Türk ordusu birçok alanda ortak çalışmalara imza atıyor. Daha önce Turgutreis I ve II tatbikatlarını yapan iki ülke donanması, geçen hafta da 2007'den beri her iki yılda bir düzenlenen AMAN tatbikatlarında bir araya gelmişti.