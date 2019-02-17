Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bir televizyon kanalında canlı yayında yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu. Ruhani, “İran, Orta Doğu'da güvenliği sürdürmek için bölgesel devletlerle çalışmaya hazır. Düşmanlarımız, ABD ve İsrail, İranlıları bölmek istiyor” dedi. ABD’nin İran politikasının başarısızlığa mahkum olduğunu söyleyen Ruhani, “ABD ve İsrail’in baskısına boyun eğmeyeceğiz” diye konuştu.